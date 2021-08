Napoli, quarta amichevole, quarta vittoria. Non entusiasmo ma una boccata d’aria

Si sa le amichevoli danno solo un quadro generale delle potenzialità di alcuni giocatori, e servono da allenamento, ma il Napoli ne ha vinte quattro su quattro, ed è un dato positivo nonostante tutto, come scrive oggi il Corriere dello Sport.

La quarta amichevole, la quarta vittoria (18 gol fatti e uno solo subito) non possono certo indurre all’entusiasmo, neanche a quello più contenuto, ma costituiscono una boccata d’aria pura in un’estate infarcita di dolori qua e là (gli infortuni a Lozano, a Mertens e a Demme) e caratterizzata da un’emergenza fastidiosa fronteggiata da una squadra che a Spalletti è piaciuta: «Abbiamo dato continuità alla preparazione. Si sono viste buone cose e in particolare mi è piaciuta la reazione quando siamo passati in svantaggio».