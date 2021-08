Napoli, contro il Wisla è stato un ritorno al passato. Ecco perchè

Il Napoli ha vinto ancora nella quarta amichevole, la seconda internazionale, contro il Wisla Cracovia. Ha entusiasmato, ma si è entusiasmato a sua volta, ed è stato come un ritorno al passato, come spiega il Corriere dello Sport. “E’ stato anche un invitante ritorno al passato, ad una normalità che rappresenta un sogno, e contro il Wisla festante per i suoi 115 anni, il Napoli a Spalletti ha offerto sensazioni incoraggianti: 1-0 in partenza, rigore sbagliato da Politano e poi quella ferocia per lasciarsi alle spalle le eventuali scorie di una delusione parziale ma da evitare a tutti i costi. «Abbiamo giocato in uno stadio pieno di pubblico e di entusiasmo che ci ha fatto rivivere il clima di trasferta. Non era facile, dopo l’1-0 ma siamo riusciti a ribaltarla. Ed è arrivata anche la riconferma dei giovani: stanno facendo bene tutti».