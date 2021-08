Sembrava fatta e invece la trattativa per il rinnovo di contratto di Messi si è complicata nelle ultime ore. Come riporta Sport, dopo l’incontro verso l’ora di pranzo tra Jorge, il papà di Leo, e Joan Laporta, si sono riscontrati delle incomprensioni per cui la trattativa si è rallentata in maniera decisa, esclusa dunque la rottura totale.