Mercato – “Nulla si muove”, la richiesta è sempre e solo di prestiti

“Nulla si muove. E probabilmente, da qui al termine del mercato, niente accadrà”. Scrive così l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito al calciomercato del Napoli. La rosea appare perentoria nel suo non prevedere grossi movimenti in casa azzurra ed aggiunge: “Da mesi, Cristiano Giuntoli ha in piedi trattative con mezza Europa per assicurarsi un esterno mancino e un metodista. Tante discussioni e un’unica richiesta: avere i giocatori in prestito. Una formula che non è in sintonia con il mercato attuale, la maggior parte dei club è in difficoltà dal punto di vista finanziario e chi cede vuole realizzare. E se questo resterà l’unico modo per rinforzarsi, è molto probabile che il Napoli resterà così com’è adesso”.