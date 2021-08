Mandava, ci sono fattori che fanno ben sperare, ma il Lille vorrebbe trattenerlo

Il Napoli ha decisamente bisogno di un rinforzo sulla fascia sinistra, dove per ora è rimasto solo Mario Rui. E’ vero che la società ha deciso di monetizzare prima di investire, ma i tempi si accorciano. Intanto un profilo che pare essere adesso primo in lista è quello di Reinaldo Mandava, il cui agente ha incontrato Giuntoli a maggio, e per cui ha dato l’assenso del giocatore, e anche del particolare tutt’altro che irrilevante d’avere un accordo che lo libererà tra dieci mesi. Eppure non basta, nonostante le conferme di Manuel Tomas, il suo manager, a calcionapoli24: «Ci sono diversi sogni nella sua testa e vari campionati da considerare. Abbiamo parlato con il Napoli che, ovviamente, è interessato a Mandava. Il successo della Supercoppa francese è stata una soddisfazione e il Lille vorrebbe trattenerlo, nonostante nel giugno 2022 lui si svincoli». CdS