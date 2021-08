Incontro Balata-Vezzali: La Lega Serie B, ribadisce la volontà di riaprire!

Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata durante l’incontro avuto in mattinata con il sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali, ha toccato diversi temi legati alla riapertura degl stadi. Secondo Balata infatti, con la riapertura parziale e non totale, le società andrebbero in crisi e a pagarne le spese sarebbero migliaia di lavoratori. Poi ha aggiunto che la situazione pandemica attuale, grazie ai vaccini, è migliorata rispetto agli inizi della pandemia, dunque sarebbe auspicabile anche una apertura co percentuali elevate. Inoltre, ha detto che le società di Serie B investono nei giovani, ma questo è dispendioso, dunque la riapertura degli stadi è indispensabile per sanare i bilanci.