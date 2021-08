Il patron già oggi a Castel di Sangro: attesa per l’incontro con Insigne

Come scrive Il Mattino, oggi riprenderà la preparazione del Napoli a Castel di Sangro, come noto sede del secondo ritiro degli azzurri. Primo allenamento per i Campioni d’Europa, Meret, Di Lorenzo e Insigne, quest’ultimo che avrà in ritiro il primo contatto diretto col presidente De Laurentiis, occasione per parlare del rinnovo. Infatti, già da questo pomeriggio, quando è previsto il primo allenamento, dovrebbe essere presente il patron azzurro, così come si legge sulle pagine de Il Mattino, appunto. Inutile dire che c’è molta attesa per una questione che appare tuttora tutta aperta.