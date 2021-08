Il Parma offre 5 milioni per Tutino, la richiesta però è più alta

Il mercato del Napoli non accenna a partire, e quello in entrata dipende molto da quello in uscita ovviamente. Gennaro Tutino è uno dei partenti, ed il Parma è la meta più vicina. Gennaro Tutino (25 tra due settimane) non incide sugli ingaggi ma può lasciare un segno nel bilancio, egualmente, e anche rilevante: il Parma insiste, offre sempre 5 milioni, contro i 7 e mezzo (con bonus alla promozione) richiesti da Giuntoli. La distanza sembra enorme ma si può colmare, nel fine settimana o subito dopo.

CdS