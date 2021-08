Il Napoli deve sistemare la fascia sinistra, e le opzioni sono tre

Il mercato del Napoli stenta a decollare, specie quello in entrata, dove la priorità sarebbe quella di un terzino sinistro. In effetti si pensa prima a sfoltire la rosa e quindi a monetizzare, e poi a rinforzare le zone del campo più carenti di giocatori. In quella zona, per il Napoli le opzioni sono tre, Mandava (27) del Lille, Emerson Palmieri (27) del Chelsea e Tsimikas (25) del Liverpool. Gli ultimi due anni, tra Covid e strafalcioni, hanno complicato l’esistenza e prima di spendere, se proprio dovesse essere necessario, il Napoli spera di strappare qualche prestito, con riscatto chiaramente da definire: il Chelsea non ha nessuna intenzione di liberare Emerson, nonostante il contratto in scadenza nel 2022, e il Liverpool ha evitato per il momento d’argomentare su Tsimikas che piace tantissimo a Giuntoli.

CdS