Il Como punta il “rientrante e segnante” Zinedine Machach

Il suo precampionato, condito da gol durante le amichevoli, non è passato inosservato. Ed il Como sta guardando a lui per rinforzare il proprio reparto offensivo. Si tratta di Zinedine Machach, il fantasista classe ’96 di ritorno a Napoli, dopo l’esperienza in Olanda con il VVV-Venlo, dove ha collezionato 29 presenze con sei assist. Il franco-marocchino vanta già tre esperienze in Serie B con le maglie di Cosenza, Crotone e Carpi. I lombardi sembrano interessati. Lo riporta Gazzetta.