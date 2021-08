FOTO – Demme accelera per ritornare in campo. Si allena anche a casa

Diego Demme, che si è infortunato nella amichevole del Napoli a Dimaro contro la Pro Vercelli, sta accelerando i tempi per ritornare presto in campo. Sui social posta una foto in cui si sta allenando a casa, perchè per riprendersi completamente gli servirà un ciclo completo di terapie al ginocchio destro, dove si è operato.