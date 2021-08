CdM e CTS: ok alla riduzione del metro di distanziamento…

Per i tifosi, in attesa di tornare allo stadio, arrivano buone nuove. Il Consiglio dei Ministri, sentito il parere del CTS, ha dato l’ok alla riduzione del metro di distanziamento per gli impianti all’aperto in zona bianca. La misura rientrerà nelle linee guida del Dipartimento per lo Sport di Valentina Vezzali. A cui è stata data libertà di gestire il distanziamento. Fino, appunto, ad un massimo del 50% della capienza. Si adotterà la disposizione dei posti a scacchiera. Sempre con l’obbligo del greenpass.

Fonte: gonfialarete.com