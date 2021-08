Sembra essere lui in pole, Sander Berge. E’ lui la prima scelta per il centrocampo del Napoli. Anche per il lavoro sfiancante ai fianchi che Giuntoli sta portando avanti per convincere lo Sheffield United a cederlo in prestito. La squadra è reduce dalla retrocessione in Championship, ma al momento ancora non cede. Il sodalizio inglese chiede 15 milioni per cedere l’ex Genk: troppi per i gusti di Aurelio De Laurentiis. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.