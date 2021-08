Massimo Ambrosini la seconda voce di Sandro Piccinini. Ma anche diversi talent per i commenti e gli studi. ‘Amazon Prime Video’ questa mattina ha presentato la sua offerta Champions League per la stagione 2021/22 e ha svelato i talent che commenteranno la competizione. Saranno presenti in studio Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, ma anche Federico Balzaretti, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Clarence Seedorf e Luca Toni, oltre all’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

Fonte: tuttomercatoweb.com