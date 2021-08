Amichevoli, dopo le internazionali le nazionali: Ascoli e Perugia

Parte oggi il secondo ritiro azzurro, in quel di Castel di Sangro. Ne scrive anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano fa riferimento alle due amichevoli che gli azzurri avranno in programma in questo periodo. Due sfide tutte italiane, dopo quelle internazionali che li hanno visti impegnati contro Bayern Monaco e il Wisla Cracovia. Gli uomini di Spalletti affronteranno Ascoli e Perugia. Nel dettaglio, i partenopei scenderanno in campo contro i bianconeri domenica prossima alle 17,30. Stesso orario, ma giorno diverso per il Perugia, gara fissata per il 14 agosto.