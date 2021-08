A. Tacchinardi, ex calciatore: “Non riesco a vederlo con un’altra maglia”

Lo ha dichiarato l’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di CN24:“Il caso Insigne? Totti è sempre stato retribuito molto bene per il valore che aveva nella città di Roma, Insigne oggi è nella stessa situazione: ha avuto momenti di difficoltà e di critica in una piazza esigente all’interno della quale c’è un occhio di riguardo in più nei confronti dei napoletani. Insigne ha dimostrato attributi, è un giocatore fantastico in un sistema di gioco che lo esalta: ha dimostrato la tempra del campione totale, non so se troverà un accordo con De Laurentiis ma con un passettino da parte di entrambi si può arrivare ad una stretta di mano.

Non riesco a vederlo con un’altra maglia: un ragazzino si identifica ancora nei giocatori importanti, Insigne lo è ed è maturo a 360 gradi. Con l’attacco del Napoli avrei corso molto volentieri se fossi ancora un calciatore, non ha niente da invidiare alle prime della classe: il reparto offensivo ha varietà di caratteristiche, avrei corso volentieri per loro (ride, ndr)”.

Fonte: Cds