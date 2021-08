Rischierebbe di guardare il campo dalla panchina, Sebastiano Luperto. Lui, invece, è in cerca di conferme e spazio, quelle che può dare solo il campo. Per questo il difensore centrale del Napoli saluterà di nuovo la Campania e la maglia azzurra per andare a giocare altrove, in prestito. Su La Gazzetta dello Sport, si legge che dopo l’esperienza al Crotone, ad attenderlo c’è l’Empoli, che sta provando a chiudere anche per Andrea Pinamonti.