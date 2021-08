Ritiro Abruzzo, come accedere allo stadio per vedere le due amichevoli

Per gli allenamenti, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente e chi si prenoterà per un allenamento non potrà farlo i due successivi.

La turnazione renderà possibile a più persone di accedere agli allenamenti.

Durante il ritiro a Castel di Sangro la Prima Squadra della SSC Napoli disputerà anche due gare amichevoli, una l’8 e l’altra il 14 agosto, entrambe alle ore 17.30. info e prezzi saranno pubblicati successivamente.

Anche per questi due eventi saranno disponibili i posti previsti dalla normativa vigente. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto esclusivamente online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo due tagliandi per ogni gara amichevole.

Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale, che potrà esibire direttamente agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro, senza necessità di stamparlo.

Sia per gli allenamenti che per le amichevoli non sarà consentito il cambio utilizzatore.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare, anche in occasione di tutti gli eventi, il Codice di Condotta della SSC Napoli (https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx).

Fonte: sscnapoli.it