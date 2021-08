Rino Cesarano, giornalista: “Spalletti? Vedo grande pazienza e amore che ci sta mettendo…”

A “Radio Goal”, Rino Cesarano, giornalista :

“Stiamo seguendo con grande curiosità questa storia delle denunce dopo il famoso ammutinamento. E’ normale la reazione del Napoli, perché fu troppo forte quello smacco subito. Speriamo che non ci siano conseguenze sull’umore della squadra, perché sto vedendo nascere un bel gruppo. Vedo la grande pazienza e l’amore che ci sta mettendo Spalletti, il tecnico è molto coinvolto nel progetto. Parliamo di professionisti che quando si tratta di aumentare gli ingaggi sono sempre pronti a chiedere, ma bisogna avere anche il rispetto per chi paga. La società ha perso dei soldi importanti con la non qualificazione alla Champions per due anni. Neanche da parte dello spogliatoio c’è stato una mano tesa verso il club. I giocatori si sono lasciati sfuggire la Champions in un modo pazzesco contro il Verona. Mi auguro che anche i collaboratori di Spalletti creino una buona armonia del gruppo. Spalletti poi può recitare un ruolo importante, ha una saggezza infinita. L’allenatore non ha bisogno sempre di alzare la voce, se no non diventa credibile. Un allenatore saggio deve parlare e spiegare tante piccole cose ai giocatori, per farli maturare. Sono abbastanza ottimista e fiducioso, perché ho seguito molto attentamente Spalletti dopo che Marino mi disse che nessun altro allena e tiene gli spogliatoi come lui. Mi piace sotto il profilo tecnico il suo saper sempre migliorare quei aspetti tecnici, non si fa problemi, ad esempio, di far fare il muro a Osimhen. Spero che possa far trarre da Lobotka il meglio, ma non solo a lui. Ad esempio ho visto che a Monaco si è chiamato a se Zielinski, gli ha consigliato di tirare e il polacco ha eseguito alla lettera. Il risultato contro il Bayern dà un’iniezione di autostima pazzesca, tutti ci chiedevamo cosa potesse combinare il Napoli senza tanti i titolari, pensavamo che potesse prendere 4 gol ed invece ne ha fatti 3”.

Fonte: Radio Kissi Kiss Napoli