Rinnovo Insigne – Il Napoli non spinge, Pisacane non ha offerte

Questione rinnovo – La verità è una: il Napoli non vuole mettere sul tavolo il rinnovo e Pisacane non ha offerte per Insigne di cui parlare. Insomma, Spalletti può stare sereno. Si possono e si devono evitare veleni e malumori. Possibile che a Castel di Sangro De Laurentiis e Insigne possano provare a parlarsi sia pure solo per cordialità. Ovvio, il patron si lamenterà per alcuni atteggiamenti avuti dall’entourage del suo capitano, ma anche Lorenzo potrebbe cominciare ad elencare quello che gli ha dato fastidio, quello per cui è rimasto male, come la mancata telefonata di De Laurentiis nella notte del trionfo di Wembley. Ovvio, non è certo una telefonata in più o in meno che può definire il futuro. In più, un altro “dettaglio”. Il club azzurro ha riesumato la questione dell’ammutinamento nei confronti di Hysaj. Ecco, tra i gesti di cortesia che il Napoli pensa che Insigne debba tener in conto, è il fatto che lui non sia mai stato messo davanti alle proprie responsabilità per quello che è successo quella notte con il Salisburgo.

Il Mattino