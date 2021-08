Paloni, ag. Zanoli: “Il ruolo naturale di Alessandro è quello di terzino”

Paolo Paloni, agente di Alessandro Zanoli, giovane esterno del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show.

“Alessandro ha fatto un buon ritiro, da una parte è una sorpresa, dall’altro si è sempre migliorato nel corso degli anni. Ha la mentalità giusta. Sta vivendo questo momento molto sereno, la famiglia sta contribuendo in maniera importante. Ruolo naturale è quello di terzino. Per intelligenza tattica può fare il braccetto in una difesa a 3. Giocatore in totale evoluzione, ha fatto molto bene in Serie C. Giuntoli lo ha voluto prelevandolo dal Carpi, ora sta a lui guadagnarsi la fiducia del mister. Obiettivo? Migliorarsi giorno dopo giorno, poi è ovvio che Napoli è Napoli e sicuramente è un obiettivo che si vuole raggiungere il prima possibile. Vediamo che succederà da qui al 31 agosto. Napoli e Salernitana? Mercato in evoluzione per tutti i club, sia a Napoli sia a Salerno ci sono direttori che lavoreranno per forgiare rose importanti”.