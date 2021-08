Adam Ounas, è l’uomo più cercato ultimamente; oltre alle italiane, sembra essersi scatenato un vero e proprio derby di Turchia: secondo quanto riportato da CNN Turk Spor, Besiktas e Galatasaray nelle ultime ore avrebbero deciso di sfidarsi per l’esterno del Napoli, che si è messo in mostra positivamente in questa estate di preparazione. Però la sua intenzione sarebbe di rimanere o di andare in Francia, dunque sarà dura convincere l’algerino.