Ounas è in uscita, alcuni club si sono fatti avanti, ma la sua volontà è un’altra

Adam Ounas in queste settimane tra ritiro e amichevoli, ha dimostrato di essere una pedina importante, ma nonostante ciò è uno dei potenziali partenti dal Napoli. Giuntoli sta cercando di piazzarlo, ed i contatti con alcuni club ci sono, anche se la richiesta è piuttosto alta, dieci milioni almeno, come scrive oggi Repubblica. Il Monza ne vorrebbe offrire 12 in tre tranche, ma Ounas non gradisce l’idea di giocare in Serie B. In Serie A ci sono Venezia, Sampdoria e Torino che hanno chiesto informazioni sull’esterno algerino, ma il Napoli non considera l’ipotesi prestito. Dall’estero ci sono Olympiacos e all’Atlanta United, ma la volontà di Ounas sarebbe quella di ritornare a giocare in Francia.