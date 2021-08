On. Rossi (PD): “Nello stadio ci si entra col green pass al 75%”

Andrea Rossi, onorevole del Partito Democratico, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show. “Stiamo evidenziando, con degli emendamenti sul decreto che riguarda stadi e palazzetti, che nel momento in cui si è deciso di introdurre il greenpass allora bisogna dargli la dimensione giusta. Nello stadio ci si entra col green pass al 75% e raccolta il parere favorevole della Figc. Mentre al chiuso la proposta è al 50%. Parto da un assunto: c’è il green pass, allora deve essere giustificato per l’uso. Facciamo l’esempio di un concerto: non c’è differenza ed abbiamo presentato ugual emendamento per gli spettacoli. Aumentare le capienze con l’aumento dei vaccinati? È quello che spero. Adesso avremo un decreto che avrà l’iter in commissione nella prima settimana di settembre. Di fronte ai nuovi numeri l’emendamento che abbiamo considerato dovrà essere preso ancor di più in considerazione. Le prime tre-quattro giornate saranno con numeri limitati, a meno che non ci saranno modifiche nelle prossime 72 ore dopo l’incontro del sottosegretario Vezzali con i presidenti delle federazioni. Ad oggi, al Maradona per la prima giornata di campionato ci sarà una capienza di poco più del 20%, con un metro tra un sediolino e l’altro. Dalla quarta-quinta giornata potrebbero cambiare le cose, dal 25-26 settembre”.