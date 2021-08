LIVE AMICHEVOLE – Wisla Cracovia-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

I due capitani: per il Wisla Cracovia, Friedrich. Per il Napoli, Koulibaly

Wisla Cracovia (4-1-4-1) – Bieganski, Hanousek, Friedrich (C), Szota, Gruszkowwski, El Mahdioui, Skvarka, Kuveljic, Mlynsnski, Brown Forbes, Yeboah A disp. Rosa, Wachowiak, Mehremic, Hugi, Kliment, Zukov, Sobol, Koncewicz-Zylka, Duda, Szot, Starzinski, Plewka All. Gulca

Napoli – Ospina, Malcuit, Rrahmani, Koulibaly (C), Mario Rui, Lobotka, Elmas, Politano, Zielinski, Zedadka, Machach All. Spalletti

Questo pomeriggio alle ore 18,00, presso l’Estadio Henryk Reyman, i padroni di casa del Wisla Cracovia, affronteranno il Napoli di Spalletti. Il match si giocherà per festeggiare i 115 anni dalla fondazione del club. Per gli azzurri sarà l’occasione per testare la condizione dopo il successo contro il Bayern Monaco, in vista della partenza per Castel di Sangro. Out per la trasferta a scopo precauzionale Osimhen, assieme anche a Contini, Ounas e Petagna. Ilnapolionline.com vi aggiornerà in tempo reale come sempre con la solita tempestività.

La Redazione