L’Eintracht Francoforte è pronto a riscattare Amin Younes, che si trova in Germania da un anno, e che ha il prestito in scadenza nel 2022. Ora il club tedesco può riscattarlo, per poi cederlo ad un club dell’Arabia Saudita, che ha fatto una forte offerta per lui. L’Eintracht vuole monetizzare per poi investire questi soldi per cercare di convincere il Milan a cedergli Hauge. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli guadagnerà altri 3 milioni da questo riscatto.

mattino.it