James Rodriguez può sbarcare in Serie A: ecco dove lo propone Jorge Mendes

Secondo quanto scrive il giornalista Tancredi Palmeri nel suo editoriale per Tuttomercatoweb l’agente di mercato Jorge Mendes sta provando a portare James Rodiguez al Milan. Ecco quanto si legge: “Il Milan non è ancora convinto, per una combinazione di età, stipendio e rendimento, ma che si rende conto anche di non riuscire ancora a trovare una idea adatta per il il trequartista di peso e per fornire maggiore esperienza. Jorge Mendes aveva provato a intavolare lo scambio con Leao che peraltro gli avrebbe fruttato doppie commissioni, ma il Milan non ha voluto rinunciare al progetto Leao soprattutto senza corrispettivo economico”. Il calciatore colombiano fu vicino al Napoli che aveva ormai trovato una sorta di accordo con Rodriguez e il suo agente per ma il Real Madrid decise di non volerlo cedere in prestito con diritto di riscatto.