Ghoulam dal cuore d’oro. L’azzurro ha aiutato una fabbrica nel casertano

Faouzi Ghoualm sta pian piano ritornando alla forma perfetta, e la speranza è quella di rivederlo presto in campo, come nei migliori momenti. Intanto però, il terzino azzurro non perde occasione per dimostrare la grandezza del suo cuore. Una fabbrica di caffè Aloia nel casertano, è andata in fiamme una settimana fa, distruggendo tutto, Purtroppo uffici, stabilimento, magazzini, non si è salvato nulla, ed allora si è pensato di fare una raccolta fondi, la cui donazione più alta, 2000 euro, è stata fatta proprio da Faouzi Ghoulam, l’azzurro dal cuore d’oro.