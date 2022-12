Gazzetta – ADL presenterà le sue condizioni ad Insigne, se non dovesse accettarle la stagione comincerà in maniera problematica

E’ decisamente l’argomento del giorno, che tiene in ansia molti tifosi del Napoli, il rinnovo di Lorenzo Insigne. Oggi la Gazzetta dello Sport ipotizza quale potrà essere lo scenario, in cui il presidente De Laurentiis presenterà le sue condizioni al capitano azzurro. Il patron vuole offrire ad Insigne un contratto da 3,5 milioni, che con l’aggiunta di bonus milionari legati ai risultati arriverebbe a 4,6 milioni fino al 2025. Se Insigne non dovesse accettare, comincerebbe la stagione col contratto in scadenza, e questa sarebbe una condizione estrema, che creerebbe problemi sia alla squadra che all’allenatore.