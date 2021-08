Cosmi lo conosce bene: “Ounas  ha grandi colpi io lo confermerei”  

Napoli – Si chiamano colpi di fulmine, ovviamente: perché accadde tutto in fretta (899 minuti appena) ed alla velocità della luce o a quella di Adam Ounas: «Uno tra i più forti che io abbia mai allenato». Undici partite, cosa volete che siano?, sono servite a Serse Cosmi per costruirsi un’idea completa di un attaccante ancora tutto da scoprire, che sta lì, aspettando se stesso e il momento giusto.«Ha dimostrato di dover crescere sotto l’aspetto caratteriale in alcuni comportamenti. Però se parli di qualità tecniche, fisiche, tattiche e nella capacità di fare più ruoli…».

A Tmw Radio Serse Cosmi parla della sua esperienza a Crotone, di quel trimestre egualmente vibrante nonostante la retrocessione annunciata: comincia proprio da Ounas, da quella scheggia impazzita che l’ha stupito, gli ha «regalato» tre gol, cinque assist e certezze che sono ora scolpite nell’orizzonte dell’algerino, sospeso dinnanzi ad un bivio. «Io penso che lui sappia di aver commesso qualche errore, che ci stanno, ma se gioca al massimo è senza dubbio un giocatore da Napoli». E conviene quindi chiudere la porticina del mercato. Fonte: CdS