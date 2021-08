Amichevole – Wisla Cracovia/Napoli. Politano nel ruolo di centravanti contro i polacchi

Questo pomeriggio a Cracovia, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Wisla Cracovia affronterà il Napoli, per festeggiare i 115 anni del club polacco. I padroni di casa allenati da Gula, punteranno su Kliment in attacco e come trequartista Yeboah. In casa azzurra, diverse le assenze, compreso Osimhen, che verrà risparmiato a scopo precauzionale. Il modulo sarà 4-3-3 con Machach e Zedadka ai lati, Politano di punta. Ancora schemi da provare per mister Spalletti prima di partire per Castel di Sangro.

Così a Cracovia (ore 18, Sky ppv)