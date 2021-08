AMICHEVOLE – Wisla Cracovia-Napoli 1-2, le valutazioni de “ilnapolionline.com”

Dopo il successo contro il Bayern Monaco, il Napoli cercava conferme contro il Wisla Cracovia, ma l’inizio non è dei migliori. Errore di Rrahamani e la punta Robson segna dopo la prima respinta di Ospina. Il match sembra davvero complicato, più aggressivi i polacchi, meno gli azzurri. La squadra di Spalletti ha la palla del pareggio, ma Politano spreca il calcio di rigore, calciato centrale. Ci prova anche Zedadka, ma si fa ipnotizzare dal portiere di casa. Nella ripresa il Wisla cerca il raddoppio con Yeboah, parata non perfetta di Ospina, poi con Hugi, palla che finisce sul fondo. Il Napoli pareggia con Politano che parte da destra, si accentra e supera l’estremo difensore polacco stavolta non perfetto. Nel finale arriva la rete degli azzurri con Machach che calcia sotto l’incrocio del portiere Rosa. Ecco le valutazione della sfida di Cracovia.

Top

Koulibaly 6,5 – Rispetto alla gara contro il Bayern Monaco, un paio di piccole sbavature, ma che non hanno condizionato la sua prestazione. Si vede comunque che sia di fisico che di posizione, è davvero difficile da superare.

Elmas 6,5 – Il macedone, soprattutto nel primo tempo, è apparso in palla. Bene in fase di recupero e a farsi vedere in avanti. Si procura il rigore e poi va vicino alla rete personale. Nella ripresa tiene il passo e non cala di rendimento. Progressi si vedono e si notano.

Machach 6,5 – Il giovane esterno d’attacco, gli manca la continuità, ma il talento si vede. Lotta per mezz’ora, poi con una sgroppata serve la palla a Zedadka. Prosegue nella crescita in zona offensivo e segna la seconda rete di fila in amichevole. Sicuramente avrà mercato dopo questo pre-campionato.

Politano 6 – Sbaglia il rigore che poteva essere il pareggio e fa fatica a giocare di punta. Poi si sposta a destra e segna il gol del pareggio. Non è ancora al top, ma la rete potrebbe galvanizzarlo.

Zedadka 6 – Il franco-algerino avrebbe preso mezzo voto in più se avesse segnato a fine primo tempo. La grinta e la voglia di mettersi in luce sono certamente un aspetto positivo per il futuro.

Flop

Rrahmani 5 – Il difensore centrale non inizia bene, errore in fase d’impostazione e rete dei padroni di casa. Poi fa fatica nei minuti successivi. Meglio nella ripresa, però si vede che non è ancora al top della condizione fisica.

Zielinski 5 – Il polacco, giocatore atteso, essendo nato da quelle parti, aveva l’occasione per dare segnali incoraggianti. Ha una punizione, non calcia bene e un tiro che meritava miglior sorte. Come sempre si vede a strappi, ma ancora lontano dalla forma migliore.

A cura di Alessandro Sacco