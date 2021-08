Questo pomeriggio alle ore 18,00, si giocherà in Polonia, la gara amichevole tra i padroni di casa del Wisla Cracovia e il Napoli. Match per festeggiare i 115 anni del club polacco. Non mancheranno le telecamere di Sky pay per wiew che ha designato il telecronista.

Mercoledì 4 agosto

ore 18

Wisla Cracovia-Napoli

Sky Sport 251 (costo 9,99 Euro)

(telecronaca Marco Frisoli)

Fonte: napolimagazine.com