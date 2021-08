Tutino lascerà il Napoli con un record poco invidiabile

In squadra è arrivato quando aveva 12 anni. Ora che ne ha 25 e di ritiri ne ha fatti tanti, il primo con Benitez quando aveva appena 17 anni e già faceva sognare anche nell’Italia under 17, Genny Tutino se ne va via. Stavolta non in prestito. Non è mai riusciti a convincere che l’ultimo step era stato compiuto e che la maglia azzurra, anche da riserva, poteva meritarsela. E dopo una serie infinita di prestiti, arriva la decisione di voltare pagina per sempre: stavolta l’attaccante Tutino lo ha chiesto personalmente a Kyle Krause, il potente ceo di Krause Group e presidente del Parma che lo corteggia da giugno e che per questo è arrivato a offrire 6 milioni di euro per il cartellino dell’azzurro. Ovvio, il Napoli ne vuole un paio in più, oltre ai bonus e quindi qualcosa va limato in questa operazione dove però la volontà della punta sarà decisiva. Ma resta la decisione di Tutino che ha messo alle spalle la Salernitana e la serie A per tentare una nuova scalata per la promozione dalla serie B. P. Taormina (Il Mattino)