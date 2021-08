Un emissario di Giuntoli a Londra per Emerson Palmieri. Aggiornamenti sulla trattativa

Le pagine odierne della Gazzetta dello Sport aggiornano sulla trattativa tra il Napoli e il Chelsea per Emerson Palmieri. Al momento la situazione è che la chiusura è ben lontana dal chiudersi positivamente, però c’è una novità in merito. Un emissario del d.s. degli azzurri Giuntoli è a Londra per provare a sbloccare la situazione. Il piano sarebbe che il terzino sinistro campione d’Europa tra un anno è a scadenza di contratto e che il Chelsea non vorrebbe perderlo a zero. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.

La Redazione