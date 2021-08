UFFICIALE – Per i prossimi tre anni il campionato Primavera 1 si vedrà in chiaro

Ieri pomeriggio era importante per l’assegnazione dei diritti televisivi per il prossimo campionato Primavera 1, dove lo scudetto è stato vinto dall’Empoli. Sarà Sportitalia e per i prossimi tre anni, la casa per i talenti del futuro. A renderlo noto è il sito della Lega calcio di serie A e il campionato inizierà il 31 Agosto, dove tra le compagini ci sarà anche il Napoli del neo allenatore Nicolò Frustalupi.

La Redazione