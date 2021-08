Stadi e presenze al 50%, occorrono risposte immediate

Con la sua solita schiettezza l’ha fatto presente, Aurelio De Laurentiis. Sull’effettiva presenza al 50% degli spettatori negli stadi ci vogliono risposte subito, perché i biglietti vanno venduti in questi giorni, ma l’assemblea della Lega di ieri pomeriggio ha preferito non seguirlo e non forzare la mano. Anche perché la lettera al Governo è stata inviata venerdì e nelle prossime ore sono previste riunioni importanti. Domani (anche se ieri non veniva escluso un anticipo a oggi) è in programma il summit (via web) tra la Vezzali e i presidenti delle Federazioni di calcio, basket e volley, mentre giovedì ci sarà quello tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport e le Leghe (Serie A, basket e volley). La Vezzali nel frattempo (oggi?) si vedrà con il Cts e dal comitato degli esperti conta di strappare l’ok a modificare la disposizione prevista nel dpcm, valutare i posti a scacchiera e gli spettatori muniti di Green Pass.