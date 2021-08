Spalletti ha individuato la posizione perfetta per Lozano

Il Napoli, oggi si allenerà a Castel Volturno, prima di partire per Cracovia, dove ci sarà l’amichevole contro il Wisla. Spalletti nel frattempo comincia ad avere finalmente gli altri calciatori, reduci dai vari impegni con le nazionali. Ieri è stato il turno di Ospina e Fabian Ruiz, oggi sarà la volta dei nazionali: Meret, Di Lorenzo e Insigne. A Castel di Sangro infine sarà la volta di Lozano, probabilmente lunedì. Il messicano ha recuperato dalla botta all’occhio subito subita contro Trinidad e Tobago, ma per fortuna ora sta bene. Tatticamente Spalletti gli avrebbe trovato la posizione perfetta, ovvero esterno a destra, dove se la giocherebbe con Politano. Lozano con la sua velocità sarebbe una spina nel fianco per le difese avversarie e faciliterebbe le reti di Osimhen già in gran forma. Il mister aspetta il nordamericano per testarlo tatticamente, la sua velocità per il bene di tutti.

La Redazione