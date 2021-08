I tre azzurri campioni d’Europa con l’Italia, Insigne, Di Lorenzo e Meret, sono al SSC Napoli Konami Training Center di Castelvolturno per le visite mediche e i test atletici. Lo conferma Massimo Ugolini di microfoni Sky. Ovviamente da questo momento in poi, ogni giorno potrà essere quello buono per parlare del rinnovo del capitano. Napoli atteso dall’ amichevole in Polonia e poi dal ritiro di Castel di Sangro.