SERIE A FEMMINILE – Kuenrath ad un passo dal Napoli

Il Napoli femminile, in attesa di completare l’opera in attacco, si muove in altri settori ed è ad un passo dall’acquisto della centrocampista Melanie Kuenrath. La classe ’99 ex Florentia sta per vestire la casacca azzurra, in passato ha giocato con il Bayern Monaco, insomma un profilo internazionale pronta ad arricchire il club di Lello Carlino. Questo quanto riportato dal sito tuttocalciofemminile.com

La Redazione