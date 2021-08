SERIE A FEMMINILE – Data e orario sorteggio del calendario. Le gare si vedranno in chiaro

Il campionato di serie A femminile sta per cominciare, c’è grande attesa per una stagione davvero incerta e al tempo stesso interessante. Il sorteggio si effettuerà giovedì alle ore 13,30 e le partite in chiaro si vedranno su La 7 per i prossimi due anni. Il campionato inizierà il 28 Agosto, con la Juventus nel neo allenatore Montemurro da battere, ma anche Milan, Roma e l’Inter di coach Guarino. Infine grande curiosità per le neo promosse Lazio, Pomigliano e Sampdoria, insomma davvero una stagione da non perdere. Per i prossimi tre anni Tim sarà lo sponsor del campionato di massima serie in rosa

La Redazione