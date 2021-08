Pistocchi: “Insigne deve capire che il calcio sta vivendo una crisi che non riguarda solo il Napoli”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Insigne deve capire che il calcio sta vivendo una crisi che non riguarda soltanto il Napoli ma tutte le società del mondo dopo questa pandemia. Bisognerà trovare un accordo, per far sì che resti con la maglia azzurra. Vedremo cosa succederà, ma ci vorrà volontà tra le parti per andare avanti. Anche l’anno scorso il Napoli, per me era tra le squadre favorite allo scudetto, poi è andata come è andata. Osimhen sta facendo vedere le sue grandi qualità, l’avevo detto già lo scorso anno”.