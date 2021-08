Osimhen, contropartita e inchiesta: i tre baby azzurri finiti in serie C e D

Sui milioni incassati dal Lille si è aperta un’inchiesta, nella quale non c’entra il Napoli, perché la nuova proprietà del club avrebbe registrato un ammanco. Intanto, quei tre ragazzi che fanno in Francia? Assolutamente niente. Perché non hanno giocato un solo minuto con il Lille. Il difensore Claudio Manzi, classe 2000, venne trasferito alla Fermana, serie C italiana, e da pochi giorni ha sottoscritto un contratto con la Turris. Anche l’attaccante Ciro Palmieri, classe 2000, ha giocato nello scorso torneo con il club marchigiano ma al momento – secondo quanto si può leggere sul sito specializzato Transfermarkt – non ha squadra. L’altro attaccante Luigi Liguori, classe 1998, nella scorsa stagione ha giocato in due squadre italiane: Lecco e Fermana. E da pochi giorni ha firmato con l’Afragolese, squadra di serie D. Nel presentare Palmieri e Liguori le due storiche società campane hanno ricordato il loro “trascorso” francese. Che non c’è mai stato. Ultima curiosità: secondo il sito Transfermarkt ognuno dei tre ex azzurrini ha una valutazione di 50mila euro, un centesimo rispetto ai 5 milioni indicati un anno fa. Fonte: mattino.it