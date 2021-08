Il mercato del Napoli è condizionato dalle cessioni, per poi muoversi in entrata. Tra i calciatori in lista di cessione c’era Nikita Contini, ma nelle ultime ore sembra che la sua cessione in prestito al Crotone sia stata congelata. Il tutto in attesa di conoscere anche il destino di Ospina che nel frattempo ieri si è allenato in gruppo. Questo quanto riportato da ilmattino.it

La Redazione