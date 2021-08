Lozano, recupero “lampo” in vista del campionato

Il terribile infortunio subito nella Gold Cup contro Trinidad e Tobago, sembrava per Lozano complicare e non poco la stagione di Hirving Lozano. La terribile ferita all’occhio, è un lontano ricordo. Il calciatore messicano si presenterà a Castel di Sangro per testare le sue condizioni fisiche, ma le sensazioni sono positive. Ovviamente ci sono le verifiche da fare, ma non si esclude che possa giocare la gara amichevole del 14 anche se per poco, forse contro il Perugia. Per il campionato non si esclude la panchina contro il Venezia, oppure la seconda di campionato contro il Genoa, mal che vada. Insomma corre Lozano, dal terribile spavento, al recupero, ottimo per Spalletti.

La Redazione