Insigne, oggi Spalletti, poi l’incontro decisivo in ritiro con ADL

Lorenzo Insigne stamattina ritroverà il suo Napoli. Si presenterà a Luciano Spalletti da campione d’Europa e probabilmente farà una chiacchierata con il suo nuovo tecnico, confermandogli la sua volontà di restare a Napoli. Ma l’incontro decisivo avverrà con Aurelio De Laurentiis tra qualche giorno, nel ritiro di Castel di Sangro, località dove il Napoli si trasferirà giovedì mattina. La differenza tra la domanda e l’offerta è sostanziosa, ballano almeno un paio di milioni di euro tra quanto richiesto (5,5 milioni) e quanto proposto (3,5 milioni fino al 2025), secondo la Gazzetta dello Sport. Conferma dell’ incontro “decisivo” anche dall’ esperto di mercato, Nicolo Schira attraverso un tweet:

Scheduled a meeting between #Napoli and Lorenzo #Insigne‘s agent at Castel Di Sangro in the next days. His contract (€4,6M/year) expires in June and they will open talks about the contract extension. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2021