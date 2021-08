Insigne-AdL, tra poco il faccia a faccia per capire le reali intenzioni

Dopo mesi di silenzi e di cellulari staccati, tra 48 ore AdL e Insigne finalmente si potranno incontrare, anzi vedersi da vicino per parlare del tanto atteso rinnovo. Questa mattina il capitano si presenterà a Castel Volturno, assieme agli altri azzurri Campioni d’Europa Meret e Di Lorenzo per i test medici e atletici, in pieno protocollo Covid-19. Il capitano farà capire al presidente le sue intenzioni, vorrebbe un ingaggio verso l’alto, mentre la società partenopea lo vorrebbe abbassare. L’alternativa è che Lorenzinho abbia tutta la gestione dei diritti d’immagine, anche in questo caso De Laurentiis direbbe di no. Iniziare la stagione con il contratto in scadenza, non sarebbe un problema per il patron del Napoli, anzi, non batterebbe ciglio. Con la vicenda Mertens, rinnovo proprio in extremis, tutto è possibile, ma ad oggi lo scenario sembrerebbe questo.

La Redazione