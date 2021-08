Inchiesta morte Maradona, ascoltati i testimoni, 13 in un solo giorno

A nove mesi dalla morte di Diego Armando Maradona, proseguono le indagini per chiarirne le responsabilità . “Prosegue l’inchiesta sulla morte del campione da parte dei magistrati della procura di San Isidro. Ci sono sette indagati per omicidio colposo con dolo eventuale, pena punita in Argentina con il carcere da 8 a 25 anni. Le accuse più gravi per i medici che avrebbero dovuto assistere Maradona dopo l’operazione al cervello avvenuta a inizio novembre: il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Diaz. I magistrati hanno cominciato ad ascoltare i testimoni. Tredici nel primo giorno, quasi tutti infermieri che prestarono servizio presso l’appartamento del Barrio San Andres a Tigre, dove Diego sarebbe morto il 25 novembre. Nei prossimi giorni sarà ascoltato il kinesiologo Nicolas Taffarel, che fu tra i primi a lanciare l’allarme sulle condizioni fisiche del Campione («È gonfio») ma non fu ascoltato da Luque, il medico che avrebbe dovuto coordinare il pool sanitario, anche se il neurochirurgo ha negato questa responsabilità quando è stato ascoltato dai magistrati.

Presto in procura si presenteranno anche alcuni dei testi indicati da Luque e dagli altri medici indagati, oltre che dall’avvocato Morla che gestiva gli affari di Maradona, tra cui i cardiologi delle cliniche Olivos e Ipensa presso cui fu ricoverato il Pibe. Il neurochirurgo, infatti, tenta di dimostrare che dagli esami effettuati presso quelle due case di cura non sarebbero emersi gravi problemi cardiologici. Ma che Diego fosse gravemente cardiopatico a causa dell’abuso di cocaina lo sapevano tutti, da almeno vent’anni. Ilmattino.it