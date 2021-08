Gaetano Fontana, Allenatore: “Spalletti? Maniacale nei movimenti difensivi…”

Ad “Il Sogno Nel Cuore”, Gaetano Fontana, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, del Napoli:

“Fabian Ruiz può giocare in qualsiasi ruolo, e se Spalletti ha confermato di voler giocare col 4231 è perché darà allo spagnolo gli strumenti adatti per rendere al meglio. Il centrocampista ha giocato nei due davanti alla difesa già con Gattuso, e quando è stato bene fisicamente, ha fatto la sua parte. Spalletti maniacale sui movimenti difensivi? Oggi è obbligatorio non lasciare al caso nemmeno una sfumatura, perché per un errore ci si gioca le stagioni. È giusto concentrarsi sulla fase difensiva, che è un lavoro che comprende tutti i reparti e non solo i difensori. Lo scorso campionato si è incolpato Hysaj per i gol contro Cagliari e Verona, ma non era assolutamente l’unico colpevole. Pochi carichi di lavoro in ritiro a Dimaro? Il calcio è cambiato tantissimo, oggigiorno si lavora tanto utilizzando il modello prestativo, ovvero prepararsi alla gara. Ai miei tempi si correva tanto, ma era inutile, perché non era finalizzato allo sforzo profuso durante la partita. In passato il preparatore atletico aveva un ruolo fondamentale, oggi è solo una figura di completamento al lavoro del mister”.

Fonte: 1 Station Radio