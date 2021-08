Cracovia-Castel di Sangro, viaggio lampo per gli azzurri

Il Napoli, mai come in questo caso, dovrà fare una trasferta lampo, con i tempi che corrono, vista la pandemia che incombe. La squadra quest’oggi si allenerà a Castel Volturno, dove poi partirà per Cracovia, avversario il Wisla, per i 115 anni del club polacco. Dopo il match, si partirà direttamente per Castel di Sangro, sede del secondo ritiro degli azzurri. Nella seduta di ieri pomeriggio, si sono allenati a parte: Ghoulam, Fabian Ruiz, Ounas e Petagna. Lavoro di scarico per Osimhen, mentre Ospina si è allenato con il gruppo. Spalletti attende nuove risposte dopo le buone sensazioni contro il Bayern Monaco, anche se è calcio estivo, si cercano nuove conferme in vista anche del campionato.

La Redazione